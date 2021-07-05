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كاتانيتش يفسخ عقده مع الهيئة التطبيعية العراقية؛ لعدم استلام مستحقاته المالية منذ أكثر من 6 أشهر.


أعلنت مدرب منتخبنا الوطني، سريتشكو كاتانيتس، اليوم الأحد، عن فسخ عقده مع الهيئة التطبيعية العراقية؛ لعدم استلام مستحقاته المالية منذ أكثر من 6 أشهر.

وقال كاتانيتش، في مقطع مصور،، إنه "لم يستلم رواتبه منذ ٥ او ٦ اشهر، مبينا أنه كان بإمكانه انهاء العقد بعد شهر واحد لعدم استلام مستحقاته، لكن بقاءه مع المنتخب كان من اجل اللاعبين وانهاء المرحلة الثانية من التصفيات".

وأضاف، "قدمت شكوى لدى الفيفا وانهيت عقدي مع العراق، ولا يحق لي تقديم اي منهاج للاتحاد العراقي بسبب انهاء العقد وعدم وجود عقد مستقبلي".

وشكر كاتانيتش، الجماهير العراقية "التي وقفت معنا ل ٣ سنوات ماضية".

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