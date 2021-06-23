الصفحة الرياضية

وفاة مدرب عراقي بالملاكمة بكورونا


فجع الوسط الأولمبي العراقي، وأسرة اتحاد الملاكمة، بخبر وفاة مدرب المنتخب الوطني بالملاكمة ماجد نعيم الذي وافاه الأجل صباح اليوم عن عمر ثلاثة وخمسين عاماً، متأثراً بمضاعفات إصابته بفايروس كورونا.

ونعت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية في بيان "قد كان الراحل نموذجاً سامياً في الخلق الرياضي ومدرباً مخلصاً لأبنائه اللاعبين، وأكاديمياً وتربوياً فاضلاً.

واضافت، "نسأل الله جلّ وعلا ان يتغمده الفقيد برحمته، وينزله جنانه الباقيات، ويلهم أهله ومحبيه نعمة الصبر وجميل السلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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