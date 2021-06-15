الصفحة الرياضية

بالصورة.. تشكيلة منتخبنا الوطني لمواجهة إيران


اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالصورة.. تشكيلة منتخبنا الوطني لمواجهة إيران
المنتخب العراقي يواجه نظيره الايراني لحسم صدارة المجموعة الثالثة
كاتانيتش بعد تجاوز هونغ كونغ: لا أرى اللاعبين.. أمرُ بأصعب فترة
جدول ترتيب مجموعة العراق في التصفيات الآسيوية المزدوجة قبل الجولة الاخيرة التي ستجرى مبارياتها في الخامس عشر من حزيران الحالي.
منتخبنا الوطني يتمسك بصدارة مجموعته في التصفيات المزدوجة
قبل مواجهة كمبوديا.. كاتانيتش ينتقد أرضية ملعب المباراة ويصفها بـ"المضحكة"
الكشف عن الحالة الصحية لمدافع أسود الرافدين "علي فائز"
كورونا تبعد علي فائز عن التصفيات الآسيوية المزدوجة
كاتانيتش يعلن قائمة المنتخب العراقي النهائية للتصفيات الآسيوية المزدوجة
انسحاب اول دولة من التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد رضا مشهدي : هل إن إبراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن قتل إثناء الاشتباكات ام قبض عليه وتم إعدامه في ساحة المعركة ...
الموضوع :
مقتل الارهابي المجرم ابراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن خلال اشتباكات في بيجي
زيد مغير : في هذه الحالة يجب طرد القايمة باكملها وحرمان من الترشيح ودخول الانتخابات. لا ننسى قواءم تيارات ضمت ...
الموضوع :
اعتقال مرشحة للانتخابات عن قائمة "أبو مازن" بتهمة الاحتيال
علي الحسيني : احسنتم سيدنا وبورك قلمكم ...
الموضوع :
،،،،،،،،،مطلع الفجر،،،،،،،،،
محمد : احسنت واقعاً فيها دروس ومواعظ وحكم وفيها نوع من روح العقيدة والمبادئ .. اللهم احسن عواقبنا ...
الموضوع :
قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية
ابو علي الحلو : لعمري لن يكون الحاج مصلح آخرهم .. المراد كسر كل ما هو مقدس عند الشعب ولسان حالهم ...
الموضوع :
القضاء يصدر توضيحاً بشأن الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح واغتيال الوزني
الحسيني : احسنتم لملاحظاتكم ولقلمكم سماحة السيد .. لكن نحن نمر في العراق ضروف صعبة جداً والعراق بحاجة الى ...
الموضوع :
العراق بوصلة العالم
زيد مغير : ليفكر كل وطني إذ ما اتحد العراق وايران تحت راية اتحاد الجمهوريات الإسلامية ربما تدخل سوريا في ...
الموضوع :
أبعاد الحشد عن الثورة الإسلامية ظليمة كبرى..!
عادل الزهيري : هل تسمح بنود العقد لشركات الهاتف النقال باقتحام خصوصية المشترك ونشر الإعلانات بصورة إجبارية عن طريق الرسائل ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
أسامه غالب حسين : You well done dear ❤️ ...
الموضوع :
مبادرة الصغير في كل شيء..! 
حيدر علي : الذي يتمتع باجازه الاعاله ذو احتياجات خاصة مشمول بالمقطوعه ١٥٠ لو ترفع منه اذا اكو كتاب رسمي ...
الموضوع :
وزارة التربية تحدد ضوابط مخصصات الـ [150] الف دينار المقطوعة لمنتسبيها
فيسبوك