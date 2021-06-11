الصفحة الرياضية

كاتانيتش بعد تجاوز هونغ كونغ: لا أرى اللاعبين.. أمرُ بأصعب فترة


أكدَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، أن المنتخب حقق المهم بالفوز على منتخب هونغ كونغ بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد المحرق في المنامة، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وقالَ كاتانيتش، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة : "اليوم حققنا ثلاث نقاط، وأدّينا العمل المطلوب منا، وهذا هو الأهم ، وكنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، عانينا من الشيء نفسه في البصرة، إنها مهمة صعبة أن تلعب ضد ١٠ لاعبين بمساحة ٦٠ متراً".

وأضافَ مدرب منتخبنا الوطني: "لقد شاهدت العديد من المباريات لفرق كبيرة حول العالم، وكيف تعاني من تسجيل الأهداف أمام فرق صغيرة تدافع بشكلٍ كامل، كرة القدم لعبة صعبة ونحن أدّينا عملنا اليوم".

وتابعَ: "بكل تأكيد نستطيع أن نتطور، ربما علينا أن نطور بعض الامور.. نعم إيران فازت بنتيجة ٣-١ لكنها فازت من حالات معينة وليس من خلال خلق فرص".

وختمَ مدرب منتخبنا الوطني حديثه: "في هذه التصفيات الأهم أننا حصلنا على الـ٦ نقاط، لأنه بصراحة في هذه الفترة نحن لسنا على ما يرام، هناك العديد من المشاكل، فنحن نلعب ثلاث مباريات على هذه الأرضية، ونحن منذ ١٠ أيام محجورون في الغرف، ولا أشاهد اللاعبين ولا أعلم حتى ماذا يأكلون، ألتقي بهم فقط في التمرين، لذا فالوضع صعب، وأنا سعيد من أجل اللاعبين لأنهم حصلوا على المطلوب، لأنني بصراحة أمرُ بأصعب فترة بحياتي كمدرب".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كاتانيتش بعد تجاوز هونغ كونغ: لا أرى اللاعبين.. أمرُ بأصعب فترة
جدول ترتيب مجموعة العراق في التصفيات الآسيوية المزدوجة قبل الجولة الاخيرة التي ستجرى مبارياتها في الخامس عشر من حزيران الحالي.
منتخبنا الوطني يتمسك بصدارة مجموعته في التصفيات المزدوجة
قبل مواجهة كمبوديا.. كاتانيتش ينتقد أرضية ملعب المباراة ويصفها بـ"المضحكة"
الكشف عن الحالة الصحية لمدافع أسود الرافدين "علي فائز"
كورونا تبعد علي فائز عن التصفيات الآسيوية المزدوجة
كاتانيتش يعلن قائمة المنتخب العراقي النهائية للتصفيات الآسيوية المزدوجة
انسحاب اول دولة من التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال قطر
الاتحادات الخليجية تصوت رسمياً على تنظيم خليجي 25 في البصرة
بعد اعتقاله لساعات.. الافراج عن لاعب الصقور احمد ابراهيم في الامارات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.37
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد : وشنو الاشكال !! يعني عجيب ومن عجائب الدنيا ان ينبري احد ويصرخ ويبح صوته على تدخلات تركيا!! ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
زيد مغير : داعش موجود بوجود الرفيق ظافر العاني والرفيق جمعة عناد . ...
الموضوع :
تفجير الكاظمية؛ أما نحن أو هُم..!
أسامه غالب حسين : أحسنتم ... و شكرا ...
الموضوع :
الامام الخميني يغير بالعالم
كيدر : ههههه. اخزاكم الله من دوله من بين الدول يعني اذا متكدر ون تحررون اراضيكم اغلقو الحدود لم ...
الموضوع :
الأمن النيابية العراقية تدعو لتحرك عاجل: تركيا تسرق أشجارنا وتبيعنا فحمها
محمود البياتي : كلمة الدونمة تركية وتعني الرجوع أو العودة وهم اسم مشتق من الفعل (دون). وهذا الفعل هو في ...
الموضوع :
من هم الدونمة؟.وما علاقة محمد افندي بها..!
ضياء عبد الرضا طاهر : هذا السفير البريطاني هو يمثل ملكة بريطانيا وكان هنا عمله خباز في مطاعم مكدونلز ثم انتقل الى ...
الموضوع :
التخبط الدبلوماسي للسفير البريطاني في العراق..!
زيد مغير : اريد اسمع تصريح من أخو الدواعش ابن عناد هل لديه إمكانية دبلوماسية او مهنية عسكرية لطرد الأتراك ...
الموضوع :
الحشد يشرفك
مصطفى ناطق : بسم الله الرحمن الرحيم يؤسفني ان اقدم شكوى على مرور موقع الكاظمية لما تتماز هذه المديرية بالسمعة ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : لا نستغرب ان يصرح تافه ضد غيارى العراق فقد فعلها التافه صدام ضد أجدادنا وقال إن ثورة ...
الموضوع :
الشمس لا تغطى بغربال يا جمعة !!
زيد مغير : لماذا لا يتم التصويت على خسة ظافر العاني حينما نهق ضد الحشد في اجتماع البرلمانيين العرب . ...
الموضوع :
بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة بعد الغد
فيسبوك