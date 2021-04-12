بعد اعتقاله لساعات.. الافراج عن لاعب الصقور احمد ابراهيم في الامارات

افرجت السلطات الاماراتية في مطار الشارقة، عن مدافع المنتخب الوطني ونادي القوة الجوية احمد ابراهيم بعد ساعات من اعتقاله.

وقال المنسق الاعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد في تصريح صحفي إن “السلطات الاماراتية في مطار الشارقة اعتقلت المدافع احمد ابراهيم، بعد وصوله مع وفد الفريق الى المطار تمهيداً للمشاركة في دوري ابطال آسيا”.

واوضح أن “السلطات أفرجت عن إبراهيم بعد ساعات من اعتقاله بسبب اجراءات الفيزا والاقامة السابقة في دولة الامارات”.

يذكر ان القوة الجوية يبدأ مشواره في دوري الابطال يوم الخميس المقبل.