التأجيل يهدد “خليجي 25”

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 25” تواجه شبح التأجيل.

وبحسب صحيفة البيان الاماراتية فإن “بطولة خليجي 25 تعيش مأزقاً جديداً مع وجود اتجاه قوي لتأجيل البطولة لمدة عام بعدما كان من المقرر إقامتها في كانون الأول المقبل”.

وأشارت الصحيفة إلى “تزايد فرص تأجيل البطولة نظراً تزامناً مع النسخة الجديدة من بطولة كأس العرب التي تقام خلال الفترة من الأول وحتى 18 كانون الأول 2021، بمشاركة 22 منتخباً عربياً، ووجود تركيز كبير على منح تلك النسخة اهتماماً كبيراً، نظراً لكونها أشبه بـ”مونديال مصغر”، ومن الصعب إقامة بطولة “خليجي 25″ بعدها مباشرة نظراً لظروف استعداد المنتخبات لكأس العالم”.

ومن المقرر عقد الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم 26 نيسان الجاري، من خلال تقنية الاتصال المرئي “عن بُعد”، لمناقشة موقف بطولة “خليجي 25″، بعد اعتذار قطر عن الاستضافة، وقيام لجنة التفتيش الخليجية بزيارة إلى مدينة البصرة العراقية في الأيام الماضية، لتفقد منشآت وملاعب العراق لاستضافة البطولة.