الصفحة الرياضية

الكويت تدرس الاعتذار عن استضافة مجموعتها في التصفيات المزدوجة


اعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الخميس، انه يدرس الاعتذار عن استضافة البلاد لمباريات مجموعتها في التصفيات الآسيوية المزدوجة بسبب قيود كورونا.

وقال نائب رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي، أحمد عقلة العنزي، "إننا ندرس الاعتذار عن عدم استضافة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023"، لافتا الى ان ذلك يعود إلى القيود المتعلقة بجائحة كورونا".

وكان الاتحاد الآسيوي للعبة قد أعلن، في 12 آذار الماضي، استضافة الكويت منافسات المجموعة الثانية التي تضم أستراليا المتصدرة، والأردن ونيبال والصين تايبيه.

وتقام التصفيات الآسيوية المزدوجة بنظام التجمع من 31 آيار ولغاية 15 حزيران المقبلين.

وقبل يومين طالب "العنزي" بتدخل رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح باستثناء منتخبي الكويت (الأول والأولمبي) من الحجر الصحي المنزلي والمؤسسي.

ووصف ما حدث من احتجاز لـ"الأولمبي الكويتي" في مطار الكويت الدولي بأنه أمر "مستهجن وغير مقبول"، بعد محاولة إجبارهم على "الحجر المؤسسي" من قبل لجنة الطوارئ ب‍مجلس الوزراء.

 

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