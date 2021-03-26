رعد حمودي يفوز برئاسة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية

انتخب رعد حمودي، اليوم الجمعة، رئيساً اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية خلال انتخابات الهيئة العامة.

وقال مصدر صحفي إن "الهيأة العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية انتخبت رعد حمودي رئيساً للمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية"، مضيفاً ان "حمودي حصل على 19 صوتاً، فيما حصل طالب فيصل عبد الحسين على 17 صوتاً".

وأضاف أن "منصب النائب الأول فاز به أياد نجف الياس حيث حصل على 26 صوتاً، فيما فاز حيدر حسين علي بمنصب النائب الثاني بـ21 صوتاً، وأحمد حنون خنجر بمنصب النائب الثالث بـ 19 صوتاً".