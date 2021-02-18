الصفحة الرياضية

تصنيف المنتخب العراقي في لائحة فيفا الشهرية للمنتخبات الوطنية


اصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ،اليوم الخميس، تصنيفه الشهري الخاص بالمنتخبات الوطنية .

ووفق التصنيف الجديد فقد حافظ المنتخب العراقي على المركز 69 عالميا والسابع على مستوى المنتخبات الاسيوية بعد كل من منتخبات اليابان وايران وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية،

فيما لم يطرأ اي تغيير على المراكز الاولى في لائحة الاتحاد الدولي اذ حافظ منتخب بلجيكا على صدارة الترتيب بالتصنيف الاول وحل منتخب فرنسا ثانيا والبرازيل ثالثا وانكلترا رابعا والبرتغال خامسا.

اما على المستوى العربي فقد حل منتخب تونس اولا بالتصنيف 26 ، فيما جاء منتخب الجزائر ثانيا بالتصنيف 31 ثم المغرب ثالثا في المركز 33.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تصنيف المنتخب العراقي في لائحة فيفا الشهرية للمنتخبات الوطنية
“فيفا” يمنح التطبيعية الثقة لإكمال خارطة الطريق للكرة العراقية
الفياض رئيساً فخرياً لنادي الحشد الشعبي الرياضي
بسبب كثرة حالات التزوير.. التطبيعية توقف العمل بالبطاقات التعريفية للصحفيين
نادي الحشد الشعبي يحجز مقعده في الدوري السلوي الممتاز
فيروس كورونا يخطف شخصية رياضية جديدة في العراق
نجم وطني السلة: ما نتعرض له في البحرين لا يمكن السكوت عنه
فحوص كورونا للاعبين أحمد إبراهيم ومحمد رضا ”سلبية”
بسبب الضائقة المالية.. الطلبة ينسحب رسمياً من كأس العراق
اللاعبان علاء عبد الزهرة وحسين علي ينتصران على كورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى اولاد الحسين ورحمة الله وبركاته ونسال الله ...
الموضوع :
راهَنوا على تجهِيلِنا فصفعناهم بالبصيرة..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدنا ومولانا الامام الحسن المشتبى كريم اهل البيت عليه افضل الصلاة والسلام واله الطيبين واللعن ...
الموضوع :
مجلس حسيني ـــ ما هي ظلامة الامام الحسن (ع)
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدنا ومولانا الامام الحسن المشتبى كريم اهل البيت عليه افضل الصلاة والسلام واله الطيبين واللعن ...
الموضوع :
مجلس حسيني ـــ ما هي ظلامة الامام الحسن (ع)
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اخوان الحسين واللعن الدئم على اعداءهم ...
الموضوع :
مجلس حسيني ــ بحث في حياة الامام علي الهادي(ع)
زيد مغير : على اليوتيوب علق بعض البهايم لها ومجد بها وبالمقبوراخو هدلة . نصحتها وقلت لها لا تصدقي فقد ...
الموضوع :
عرب وين؟؟؟ و رغوده وين ؟؟؟
مواطن : في طريقنا للعودة الى مثلث الاضطهاد بصمت ، ستسحب سجادة الديمقراطية من تحت اقدامنا وبفعل م . ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على امامنا المفدى الطيب ابن الطيب الامام محمد الباقر عليه افضل الصلاة والسلام والعن الدائم على ...
الموضوع :
الامام الباقر مصلح، ومفكر، ومجدد
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,اخي الطيب ثق بالله وبال البيت الطيبين الطاهرين والقران الكريم و المراجع ...
الموضوع :
رغد صدام حسين سياسية!  الأُردن وإتفاقية "المنسف"
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,الله يحفظ الشيخ جلال بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار ويلعن اعداءه ابليس واعوانه ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
مازن عبد الغني محمد مهدي : لسلام عليكم الله يرحم السيد محمد باقر الحكيم ويغمد روحه الجنه بحق محمد واله الاطهار ويلعن اعداءه ...
الموضوع :
بالفيديو ... هكذا خاطب اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه قوات الاحتلال الامريكي
فيسبوك