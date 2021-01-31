الصفحة الرياضية

الفياض رئيساً فخرياً لنادي الحشد الشعبي الرياضي


اعلن نادي الحشد الشعبي الرياضي، تسمية رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض رئيساً فخرياً للنادي.

وقال نائب رئيس نادي الحشد الشعبي الرياضي ابو فدك المحمداوي في بيان أن "الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي، قررت تسمية رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض رئيسا فخريا للنادي".

وأضاف ان "التسمية تمت في اجتماع للهيئة الإدارية عقد يوم امس"، مؤكدا ان "الفياض يعتبر الداعم والمبادر في اقامة النشاطات الاجتماعية والرياضية للحشد الشعبي بعد مرحلة ما بعد النصر الكبير على عصابات داعش الاجرامية في سوح القتال والدفاع عن أرض الوطن ومقدساته".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفياض رئيساً فخرياً لنادي الحشد الشعبي الرياضي
بسبب كثرة حالات التزوير.. التطبيعية توقف العمل بالبطاقات التعريفية للصحفيين
نادي الحشد الشعبي يحجز مقعده في الدوري السلوي الممتاز
فيروس كورونا يخطف شخصية رياضية جديدة في العراق
نجم وطني السلة: ما نتعرض له في البحرين لا يمكن السكوت عنه
فحوص كورونا للاعبين أحمد إبراهيم ومحمد رضا ”سلبية”
بسبب الضائقة المالية.. الطلبة ينسحب رسمياً من كأس العراق
اللاعبان علاء عبد الزهرة وحسين علي ينتصران على كورونا
إصابة حارس المنتخب الوطني والمدرب المساعد بفيروس كورونا
:o: بالوثيقة: استحصال موافقة وزارة الشباب والرياضة على اجازة تأسيس نادي الحشد الرياضي.
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك