بسبب كثرة حالات التزوير.. التطبيعية توقف العمل بالبطاقات التعريفية للصحفيين

اعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، ايقاف العمل بالبطاقات التعريفية للصحفيين بسبب كثرة حالات التزوير.

وذكرت الهيئة في بيان ان "الهيئة التطبيعية، ابتداءً من الجولة الحادية عشرة، قررت إيقاف العمل بالبطاقات التعريفية (الباجات) التي تسمح لحاملها من الصحفيين والمصورين الدخول الى الملاعب في مباريات الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، بسبب كثرة حالات التزوير".

واوضحت ان " "الهيأة التطبيعية ستقوم بإعلان آلية جديدة لدخول الملاعب تسهل مهمة الصحفيين والمصورين من اداء واجباتهم بانسيابية عالية".