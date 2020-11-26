نجم وطني السلة: ما نتعرض له في البحرين لا يمكن السكوت عنه

اكد نجم المنتخب الوطني بكرة السلة محمد صلاح، ان ما يتعرض له وفد اسود الرافدين في البحرين لا يمكن السكوت عنه.

ووصل وفد المنتخب الوطني الى البحرين منذ فجر الاحد الماضي، وخاض وحدة تدريبية واحدة فقط بسبب اجراءات الحجر المشددة من الجانب البحريني.

وقال صلاح في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن "ما يحصل للمنتخب العراقي في البحرين لا يمكن السكوت عنه، فخدمات الفندق للوفد العراقي غير جيدة والتعامل معنا غير جيد وكذلك الطعام غير جيد"

واوضح أن "كل الوفد ليس لديهم أعراض كورونا، على اي أساس يحجرون اللاعبين الأساسين وهم لا يعانون من أي مرض".

واضاف ان "الوفد يعاني من التعب والأرهاق والقلق على جميع اللاعبين وحتى هذه اللحظة نخضع للحجر في غرفنا ونحن ليس لدينا اي أعراض اصابة بكورونا".

وتابع "اجرينا 5 مسحات والحمد لله جميعها سليمة، كل هذه الامور التي تحدث معنا هي بسبب الخوف من المنتخب العراقي، نحن جاهزون للمباراة وسنقاتل لحصد الفوز حتى لو لعبنا بخمسة لاعبين فقط".

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره البحريني يوم غدٍ الجمعة على صالة مدينة خليفة الرياضية في المنامة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.