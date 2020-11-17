إصابة حارس المنتخب الوطني والمدرب المساعد بفيروس كورونا

أثبتت الفحوصات الطبية الاخيرة التي أجريت لوفد منتخبنا الوطني، قبل العودة إلى العراق يوم غد الاربعاء، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وقال المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني هشام محمد في بيان انه "تم تأكيد إصابة حارس منتخبنا الوطني، جلال حسن، بفيروس كورونا، بالإضافة إلى المدرب المساعد، السلوفيني التش، الذي تأكدت هو الاخر إصابته بالفيروس، وتمَ نقل الاثنين إلى مكان العزل الصحي في دولة الامارات العربية المتحدة، لتلقي العلاج حسب البروتوكول الصحي المعتمد هناك".

وأضاف محمد : "الحارس جلال حسن سيغيب عن قائمة منتخبنا الوطني لمباراة اليوم أمام اوزبكستان في المباراة الودية الثانية لأسود الرافدين بعد جائحة كورونا، كما سيغيبُ المدرب المساعد عن الوجود مع الملاك التدريبي في المباراة".

وضربَ "كورونا" خمسة لاعبين من منتخبنا الوطني حتى الآن منذ التجمع الذي أقيم في بغداد، وهم كل من علاء عبد الزهرة وحسين علي ومحمد رضا واحمد إبراهيم وجلال حسن.