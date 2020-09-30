الصفحة الرياضية

نتائج الفحوص الطبية الأخيرة لـ"ميمي" كانت سالبة


اجرى مهاجم المنتخب الوطني ونادي السيلية القطري مهند علي "ميمي"، فحوصاً طبية لمعرفة حالته الصحية بعد اصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19".

وكان ميمي قد أصيب بفيروس كورونا قبل 5 أيام، بسبب ملامسة لاعبي الشرطة خلال تواجدهم في العاصمة القطية الدوحة.

وكانت النتائج الأولية للفحوص "سالبة"، لكن بسبب الإجراءات الاحترازية للكادر الطبي الذي يتابع حالته فإن اللاعب لن يغادر الحجر الصحي الان وسيخضع للمزيد من الفحوص قبل السماح له بالعودة الى التدريبات.

 

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