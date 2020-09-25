إصابة نجم المنتخب الوطني "ميمي" بفيروس كورونا

أصيب مهاجم المنتخب الوطني ونادي السيلية القطري مهند علي الملقب بـ "ميمي"، بفيروس كورونا المستجد.
ويرجح إصابة "ميمي" خلال اختلاطه بزملائه السابقين في نادي الشرطة خلال تواجد وفد الأخير في العاصمة القطرية الدوحة اثناء مشاركته بدوري ابطال آسيا.
وسيخضع ميمي للحجر الصحي 14 يوماً من اجل التعافي من الفيروس والعودة الى تدريبات السليلة.
يذكر ان نادي الشرطة قد اعلن يوم امس، إصابة اللاعب كرار محمد وحسام كاظم بفيروس كورونا.
وأعلن النادي ايضاً في وقت سابق إصابة مدرب اللياقة البدنية الاسباني غونزالو رودريغيز بالفيروس.
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