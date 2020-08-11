الصفحة الرياضية

الفيفا يقرر تأجيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم


قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل انطلاق التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وحدد الفيفا شهر آذار من عام 2021 موعدًا مبدئيًا لانطلاق التصفيات.

وكان من المقرر ان يواجه العراق هونغ كونغ في الثالث عشر من اكتوبر / تشرين الأول المقبل (3/10/2020).

يشار الى ان المنتخب العراقي الوطني يتصدر ترتيب مجموعته ب11 نقطة متقدمًا على كل من منتخبات إيران والبحرين وهونك كونغ وكمبوديا.

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الفيفا يقرر تأجيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم
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