درجال يوجه بإحالة ملف صرفيات وميزانية الأولمبية لعام 2019 إلى الرقابة المالية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، أن الوزير عدنان درجال، وجه بإحالة ملف صرفيات وميزانية الاولمبية لعام 2019 الى الرقابة المالية للتدقيق.

وذكرت الوزارة في بيان أن "وسائل الإعلام وخلال اليومين الماضيين تناقلت خبرين، الأول يتعلق بقيام اللجنة الأولمبية بالتصرف بمبالغ تتجاوز سبعة مليارات، فيما تناول الخبر الثاني طلب اللجنة الأولمبية من الدائرة الإدارية والمالية في وزارة الشباب والرياضة كشفا تفصيليا عن مبلغ يتجاوز الأربعة مليارات بناءً على تصريحات إعلامية من قبل الوزارة".

وأضافت "في الوقت الذي تثمن فيه وزارة الشباب والرياضة دور وسائل الإعلام في رصد ومتابعة كل ما يتعلق بشؤون الرياضة أنشطة وأموالًا، لا سيما وان اللجنة الأولمبية قد ارسلت الى الوزارة كشفاً تفصيلياً عن موارد صرف هذه الأموال ومن منطلق المسؤولية، فإنها تؤكد أن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وجه بإحالة جميع موارد صرف وميزانية اللجنة الأولمبية لعام ٢٠١٩ الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لغرض تدقيق ما ورد وإتخاذ القرارات المناسبة".