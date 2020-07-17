رئيس الهيأة التطبيعية يعلن انتصاره على فيروس كورونا

أثبتت الفحوصات الطبية، اليوم الجمعة، سلامة رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان، من فيروس كورونا.

وتعرض بنيان للإصابة بفيروس كورونا بالتاسع والعشرين من الشهر الماضي بعد ظهور أعراض المرض عليه، قبل أن يتم التأكد من خلال الفحص بإصابته، الأمر الذي جعله يلتزم الحجر الصحي المنزلي.

وأجرى رئيس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان، مسحة خاصة بفيروس كورونا، ليتم تأكيد سلامته وشفائه التام من الفيروس.

ووجه، إياد بنيان، شكره وتقديره إلى كل من سأل عنه خلال فترة الحجر الصحي، من مسؤولين وإعلاميين وصحفيين ورياضيين وجماهير عراقية، مثمناً حجم المواساة والتي لعبت دورا كبيرا للانتصار على فيروس كورونا.