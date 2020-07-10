وفاة حارس مرمى المنتخب الأولمبي بشكل مفاجئ

توفي حارس مرمى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، كرار إبراهيم، بشكل مفاجئ في بغداد في وقت متأخر من مساء يوم امس الخميس.

وذكر نادي الطلبة في بيان أنه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة حارس مرمى المنتخب الاولمبي ونادي الطلبة الرياضي كرار إبراهيم".

وأوضح النادي، بحسب البيان، أن "إبراهيم توفي في بغداد بسبب (احتشاء عضلة القلب – السكتة القلبية) بعد مراجعته ل‍وزارة الشباب والرياضة بخصوص ملف الابطال".