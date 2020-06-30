اصابة رئيس تطبيعية اتحاد الكرة بفيروس كورونا

اصيب رئيس الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي اكرة القدم، اياد بنيان، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مصدر في الهيئة التطبيعية، ان "رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة، اياد بنيان، ظهرت عليه الاعراض السريرية ل‍فيروس كورونا".

واوضح ان "بنيان، اجرى الفحوص الطبية يوم امس، وظهرت النتائج اليوم"، مبيناً ان "النتائج كانت ايجابية واكدت اصابة بنيان بالفيروس".

واضاف ان "بنيان، يخضع للحجر الصحي في المنزل حالياً بتوجيهات من الطبيب"، مشيراً الى ان "الاصابة في مراحلها الاولية".