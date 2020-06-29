عبد الحسين عبطان: السياسيون اتفقوا على انهاء ظاهرة نجاح الرياضة العراقية

اكد وزير الشباب والرياضة الاسبق، عبد الحسين عبطان، ان السياسيين، اتفقوا على انهاء ظاهرة نجاح الرياضة العراقية.

وقال عبطان في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية، إن "الرياضة العراقية شهدت ظاهرة نجاح بسبب رفع الحظر عن الملاعب العراقية وبناء ملاعب كبيرة في اغلب محافظات العراق".

وأوضح أنه "من غير المنصف ان تنسب ظاهرة النجاح في الرياضة العراقية الى عبد الحسين عبطان، فالنجاح تحقق بسبب جهد مجموعة من الشباب في وزارة الشباب والرياضة وخارجها ايضاً".

وأضاف "بعد انتخابات عام 2018، كان من المفترض ان تتحول ظاهرة النجاح في الرياضة الى القطاعات الأخرى، لكن للأسف التمست اتجاهاً من السياسيين بان هناك اتفاق بإنهاء ظاهرة النجاح في الرياضة لأنها ستشكل خطراً عليهم".

وبين عبطان، "حين تم ترشيحي لمنصب امين بغداد، اغلب السياسيين أبلغوني باني لو تسلمت بالمنصب، سأخذ أصوات العاصمة بغداد باكتساح".