حزن شديد يخيم على عائلة احمد ياسين بسبب وفاة احمد راضي

تخيم حالة من الحزن الشديد على عائلة النجم العراقي المحترف في صفوف نادي هاكن السويدي، احمد ياسين بسبب وفاة اسطورة الكرة العراقية احمد راضي.

وتوفي راضي يوم امس، متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.

وقال ياسين في تصريح لصحيفة "افتونبلادت" السويدية، إن "احمد راضي نجم كبير جدا في العراق وجميع العراقيين يحترمونه ووسائل الاعلام تناولت خبر وفاته وخسارته صدمة للشعب العراقي".

وأضاف ياسين، "انا وعائلتي في حالة حزن شديد بعد خبر وفاته، امنيتي كانت ان التقي به ولكن للأسف لم يحدث ذلك".

وتوفي راضي عن عمر ناهز 56 عاماً، استطاع ان يخلد اسمه في مساء الكرة العراقية ولقب بنجم "القرن العشرين".