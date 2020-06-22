بينهم احمد راضي.. درجال يوجه بتسمية قاعات في مقر وزارة الشباب بأسماء المتوفين بكورونا

وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاثنين، دوائر الوزارة بإعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم الاثنين ترحما على وفاة نجم الكرة العراقية احمد راضي عقب اصابته بجائحة كورونا.

وقال درجال في بيان إن "الحداد سيشمل نشاطات الوزارة والمؤسسات الرياضية التابعة لها في محافظات العراق كافة".

ووجه درجال بـ"تسمية عدد من ملاعب وقاعات الوزارة بأسماء المتوفين من الشباب والرياضيين الذين وافتهم المنية جراء الفيروس القاتل، فضلاً عن طباعة صور كبيرة لـ فقيدي الكرة العراقية "احمد راضي" و "علي هادي"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتثبيتها بـ اماكن محددة في جانبي الكرخ والرصافة تخليداً لذكراهما".