وزير الثقافة يوجه بانشاء تمثالين لأحمد راضي وعلي هادي

أعلنت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة، الاثنين، عن توجيه وزير الثقافة حسن ناظم بانشاء تمثالين للراحلين أحمد راضي وعلي هادي اللذين توفيا بفايروس كورونا.

وقالت دائرة الفنون في بيان إن "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم وجه دائرة الفنون العامة بتنفيذ تمثالين نصفيين للراحلين احمد راضي وعلي هادي تقديراً لما قدموه للعراق من إنجازات كروية على مدى عقود من الزمن".

وأضاف أن "الوزير وجه مدير عام دائرة الفنون العامة علي عويد العبادي بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم لاختيار مكان التمثالين".