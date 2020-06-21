الاتحاد الاسيوي ينعى وفاة احمد راضي

نعى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي، الذي توفي اليوم الأحد عن عمر يناهز 56 عاماً عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة في تصريح عبر موقع الإتحاد الآسيوي لكرة القدم: تشعر أسرة كرة القدم الآسيوية بالحزن الكبير لوفاة أحد أهم رموز كرة القدم العراقية، ونحن نقف إلى جانب أسرة الفقيد أحمد راضي والاتحاد العراقي لكرة القدم، كان أحمد راضي إيقونة للرياضة في بلده، وسوف تبقى مساهماته خالدة في أذهان عشاق كرة القدم بقارة آسيا”.

وأضاف: “بإسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أتقدم بأعمق مشاعر التعزية والمواساة إلى عائلة ومحبي الفقيد الكبير، لقد تسبب فيروس كورونا بآلام كبيرة، وفقد العديد من الناس حياتهم، ونحن نشعر بحزن كبير لفقدان شخصية رياضية ملهمة للأجيال المتعاقبة في كرة القدم العراقية،داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

وفي سياق متصل، نعى رئيس الاتحاد الأردني وغرب آسيا لكرة القدم، الأمير العلي بن الحسين، وفاة النجم الدولي السابق احمد راضي بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وقال بن الحسين في تغريدة على "تويتر"، "رحم الله الأخ والصديق النجم العربي الكبير أحمد راضي الذي كان في طريقه الى عمان لتلقى العلاج من مضاعفات فايروس كورونا".

واضاف "لقد فقدنا هامة رياضية نفخر ونعتز بها ومثالا بأخلاقه وعزيمته، تعازينا الحارة لعائلته و لشعب العراق و الوطن العربي و يلهمنا العلي القدير الصبر و السلوان".