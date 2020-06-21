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يونس محمود ينعى احمد راضي: ابكيت قلبي قبل عيني


نعى النجم الدولي السابق يونس محمود، وفاة اسطورة كرة القدم العراقية احمد راضي، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.

وتوفي راضي فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية جراء اصابته ب‍فيروس كورونا.

وقال محمود في تغريدة له على "تويتر": "ابكيت قلبي قبل عيني حبيبي ابو هيا اكبر صدمة والله يصعب عليه هذا البوست لا حول ولا قوة الا بالله .. انا لله وانا اليه راجعون".

يذكر ان محمود التقى باحمد راضي قبل أيام من إصابة الأخير ب‍فيروس كورونا، الامر الذي دفع محمود لإجراء الفحوصات الطبية للتاكد من حالته الصحية، حيث كانت النتائج سالبة وأكدت سلامة السفاح من الفيروس.

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