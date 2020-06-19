الصفحة الرياضية

اتحاد الكرة يبعد ضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي من صفوف المنتخب الوطني


قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إبعاد اللاعبين ضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي من صفوف المنتخب الوطني وفرض غرامية مالية بحقهما، بعد "مخالفتهما" تعليمات خلية الأزمة بخصوص الحجر المنزلي وعدم الاختلاط بالآخرين.

وذكر اتحاد الكرة في بيان  أنه "بعد الإطلاع على الفيديو المنتشر في وسائل التواصل الإجتماعي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي والذي يخالف تعليمات خلية الأزمة الصحية بما يتعلق بالحجر المنزلي وعدم الإختلاط بالآخرين والإبتعاد عن التجمعات، فضلاً عن المساهمة في التقليل والاستهزاء من خطورة الوباء الخطير الذي يهدّد العالم بأسره، عليه قرّرت الهيئة التطبيعية لإتحاد الكرة العراقي وبعد التشاور مع المدير الفني للمنتخب الوطني السيد ستريشكو كاتانيتش:

إبعاد اللاعبين ضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي عن صفوف المنتخب الوطني مع فرض غرامة مالية وقدرها 2 مليون دينار عراقي على كلِّ لاعب على أن يتم استثمار هذه المبالغ في دعم العوائل المتضررة من جائحة كورونا".

وأوضح البيان، أن "الهيئة التطبيعية لإتحاد الكرة العراقي تطالب لاعبي كرة القدم جميعاً في البلد أن يكونوا خير قدوة ومثال للمجتمع وأن يساهموا في التوعية والإرشاد من خطر هذا الفايروس اللعين بخاصة نحن نعيش الآن أياماً قاسية بعد رحيل المغفور له الكابتن علي هادي وكذلك الحالة الصحية الصعبة للكابتن أحمد راضي الذي نتمنى له السلامة والشفاء".

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