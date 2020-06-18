نقل الكابتن أحمد راضي إلى المستشفى مرة ثانية

أفاد مصدر طبي، اليوم الخميس، بنقل الكابتن أحمد راضي إلى المستشفى مرة ثانية بعد تدهور حالته الصحية.

وتدهور الحالة الصحية للنجم الكروي والبرلماني السابق احمد راضي من جديد، في وقت سابق اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات على خروجه من المستشفى.

وقال المصدر إن "الحالة الصحية للنجم الكروي أحمد راضي تدهورت، مساء اليوم، من جديد، ما دفع الطبيب المشرف على علاجه لنقله مرة ثانية إلى مستشفى النعمان ببغداد"، مشيراً إلى أن "راضي قد خرج من المستشفى عصر اليوم، بناء على طلبه".

وبحسب مصدر طبي، فأن وضع راضي الصحي قد تدهور عند الساعة الثالثة فجراً، ووصلت نسبة الاوكسجين ٥٩ بالمئة، موضحا أن حالته كانت خطرة جدا وبعد تدخل الاطباء تمكنوا من ارجاعه الى وضعه الصحي الطبيعي.

وبين أن راضي غادر المستشفى عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، بناء على رغبته ومسؤوليته.

وأصيب النجم الكروي وعضو مجلس النواب العراقي في دورته السابقة أحمد راضي بفيروس كورونا الوبائي، إذ تعرض فجر يوم السبت الماضي 13 حزيران، الى ارتفاع مفاجيء بدرجات الحرارة وضعف حاد في جسده مما ادى الى نقله للمستشفى واجراء له الفحوصات الاولية ليتضح انها اعراض الوباء.