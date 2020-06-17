الصفحة الرياضية

عدنان درجال يطمئن الجماهير: احمد راضي بصحة جيدة


اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ان النجم الكروي احمد راضي بخير وصحته جيدة ومستقرة ويتماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وقال درجال في بيان لوزارة الشباب والرياضة، ان "الحالة الصحية له مطمئنة تماما عقب اخر اتصال هاتفي معه مساء امس ومع الملاك الطبي المشرف الذي اكد تجاوزه المرحلة الحرجة وهو الان بحالة صحية جيدة".

وثمن درجال الجهود الكبيرة التي "تبذلها الملاكات الطبية العاملة في مستشفى النعمان والمسؤولية الكبيرة والمهنية العالية التي يتعاملون بها مع جميع المرضى"،

راجياً من الله ان "تتم السيطرة على الوباء قريباً ويتجاوز شعبنا شدة الفيروس بفضل الله ورعايته والالتزام بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وخلية الازمة".

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