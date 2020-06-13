عدنان درجال يتكفل بمتابعة الحالة الصحية للكابتن احمد راضي

أعلنت وازرة الشباب والرياضة، السبت، أن الوزير عدانان درجال، تكفل بمتابعة الحالة الصحية للنجم الدولي السابق احمد راضي بعدما ظهرت عليه اعراض فيروس كورونا.

وقال مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب في بيان ان "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال تكفل بمتابعة الحالة الصحية لنجم المنتخب الوطني السابق بكرة القدم احمد راضي عقب ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد عليه".

وأوضح ان "الوزير ومنذ سماعه بتدهور الحالة الصحية للكابتن راضي كثف من اتصالاته بوزير الصحة ومدير صحة الرصافة ومستشفيات النعمان وابن النفيس وابن سينا، فضلا عن تواصله الدائم مع الكابتن احمد راضي متمنيا له الشفاء التام والوقوف على جميع احتياجاته".

واضاف عبد الوهاب ان "الحالة الصحية للكابتن احمد راضي مستقرة بفضل الله حتى هذه اللحظة وفي تطور مستمر نحو الافضل مع ارتفاع حالته المعنوية كنتيجة طبيعية لوقوف الجماهير والرياضيين والاعلام والمسؤولين معه في هذا الظرف الاستثنائي".