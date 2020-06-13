بعد ملامستهما لأحمد راضي.. ظهور نتائج فحوصات يونس محمود وشرار حيدر

اجرى النجم الدولي السابق يونس محمود ورئيس نادي الكرخ شرار حيدر، الفحوصات الطبية بعد ملامستهما النجم الدولي السابق احمد راضي قبل ثلاثة أيام.

نتائج الفحوصات الطبية لمحمود وشرار كانت سلبية وأكدت عدم اصابتهما بالفيروس.

وكان رئيس نادي الكرخ قد جمع راضي ومحمود في مقر نادي الكرخ من اجل تقريب وجهات النظر بين النجمين الدوليين السابقين من اجل رسم خارطة طريق الكرة العراقية.

وتدهورت الحالة الصحية للنجم الدولي احمد راضي، صباح اليوم حيث تشير الفحوصات الأولية الى اصابته بفيروس كورونا بانتظار ظهور النتائج النهائية والرسمية مساء اليوم.