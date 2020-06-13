علي هادي يرحل الى مثواه الأخير في النجف الاشرف

بدأت مراسم تشييع جثمان المدرب علي هادي، من داره شرقي بغداد قبل قليل بعد وفاته يوم امس نتيجة اصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر صحفي إن مراسم تشييع المدرب علي هادي، بدأت قبل قليل من منزله الواقع في شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.

وأضاف انه سيتم نقل جثمان هادي الى محافظة النجف الاشرف من اجل دفنه في مقبرة وادي السلام، مشيراً إلى أن عدد كبير من نجوم الرياضة حضروا مراسم التشييع.

تجدر الإشارة الى ان هادي توفي اثر اصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ53 عاماً.