الشباب والرياضة: لم تُؤكَد إصابة أحمد راضي بكورونا حتى الان

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إن إصابة اللاعب الدولي السابق أحمد راضي بفيروس كورونا لم تُؤكَد حتى الآن.

وذكرت الوزارة في بيان أن "(وزير الشباب والرياضة عدنان) درجال يتابع الحالة الصحية للكابتن أحمد راضي وما زال متواصلاً معه ومع الملاك الطبي المشرف على حالته في مستشفى ابن سينا".

وأضافت الوزارة في بيانها، أن "الإصابة ليست مؤكدة حتى الآن"، مشيرة قي الوقت نفسه إلى أن "الوزير درجال يتابع أيضاً الحالة الصحية للحكم علي كريم والاطمئنان عليه".

تجدر الإشارة الى ان الحالة الصحية للنجم الدولي السابق أحمد راضي، تدهورت صباح اليوم السبت ونقل الى مستشفى ابن النفيس ومن ثم الى مستشفى ابن سينا.