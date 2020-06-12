الصفحة الرياضية

الوسط الرياضي ينعى وفاة المدرب علي هادي


سيطرت حالة شديدة من الحزن على الوسط الرياضي العراقي بعد وفاة المدرب علي هادي اثر اصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اليوم الجمعة.

وفيما يلي برقيات التعازي من الوسط الرياضي العراقي:

وزير الشباب والرياضة عدنان درجال:

يتقدم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بـ أحر عبارات التعازي والمواساة الى عائلة الفقيد اللاعب الدولي السابق والمدرب علي هادي، والى الاوساط الرياضية برحيله جراء اصابته بجائحة فيروس كورونا المستجد، داعيا الباري عز وجل ان يتغمد المرحوم بواسع رحمته ويلهم اهله وذوية الصبر والسلوان.

رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي:

ينعى رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي الوسط الرياضي وأسرة الفقيد علي هادي الذي وافته المنية اليوم الجمعة عقب إصابته بفايروس كورونا ...سائلين الله العلي القدير ان يتغمده برحمته الواسعة ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

الاتحاد العراقي لكرة القدم:

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. تتقدم الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم باحر التعازي الى الوسط الرياضي لوفاة المدرب الكروي ، علي هادي، بعد إصابته بفايروس كورونا. تغمد الله فقيد الرياضة العراقية بواسع رحمته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

نادي القوة الجوية

تتقدم الهيئة الادارية ل‍نادي القوة الجوية الرياضي والملاكات التدريبية وموظفين ومنتسبين النادي بالتعازي الحارة وعظيم المواساة لعائلة المرحوم الكابتن ( علي هادي ) وشقيقه الكابتن حمزة هادي والمصور حيدر حمزة هادي بهذا المصاب الجلل سائلين الباري عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان .

نادي الزوراء

تنعى الهيئة الادارية ل‍نادي الزوراء الرياضي فقيدها لاعب نادي الزوراء السابق المرحوم علي هادي والذي وافته المنية جراء إصابته ب‍فيروس كورونا اللعين نسئل الله ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه والصبر والسلوان ..

نادي النفط

تنعى أدارة نادي النفط الرياضي المدرب واللاعب السابق علي هادي الذي وافته المنية اثر وباء كورونا اللعين . سائلين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويمن على اهله ومحبيه بالصبر والأيمان

نادي امانة بغداد

تقدم الهيأة الإدارية لنادي أمانة بغداد مواساتها الصادقة وتعازيها المخلصة للوسط الرياضي وذلك لوفاة المدرب الكروي "علي هادي" جراء اصابته بجائحة كورونا المستجد.

وتمنى رئيس الهيأة الادارية "فلاح المسعودي" وزملاؤه اعضاء الإدارة، ان يتغمد الله جلّ وعلا، الفقيد برحمته وينزله جنانه الخالدات، ويمنّ على أهله وأحبته وذويه بجميل الصبر ونعمة السلوان انه غفور رحيم.

نادي السماوة

بقلوب ينتابها الحزن تتقدم الهيأة الإدارية ل‍نادي السماوة الرياضي و جميع العاملين في النادي باحر التعازي و المواساة الى عائلة المدرب الكروي الكابتن علي هادي الذي انتقل إلى جوار رب رحيم بعد إصابته ب‍فيروس كورونا و أدى إلى نهاية حياته تاركاً خلفه محبة و كلمات طيبة في الوسط الرياضي، كما تشاطر إدارة النادي أحزان جميع الأوساط الرياضية في هذه الفاجعة الأليمة التي فرقت الكابتن علي هادي عن أحبته و محبيه، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

اتحاد الفروسية

تقدم الهيئة الادارية للاتحاد العراقي للفروسية برئاسة الدكتورة جوان فؤاد معصوم مواساتها الصادقة وتعازيها المخلصة للوسط الرياضي بوفاة المدرب الكروي (علي هادي) جراء اصابته بجائحة كرونا.

وتمنت رئيسة الهيئة الادارية جوان معصوم وزملائها اعضاء الادارة ان يتغمد الله جل وعلا الفقيد برحمته وينزله جنانه الخالدات ويمن على اهله واحبته وذويه بالصبر والسلوان انه غفور رحيم.

نادي الكرخ

تتقدم الهيئة الادارية لنادي الكرخ الرياضي وعلى راسهم الكابتن شرار حيدر باحر التعازي والمواساة الى عائلة النجم الكروي السابق والمدرب علي هادي سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الوسط الرياضي ينعى وفاة المدرب علي هادي
بعد اصابته بكورونا... المدرب علي هادي في ذمة الله
وفاة مسؤول في وزارة الشباب والرياضة بسبب فيروس كورونا
اول لاعب عراقي يعلن تضامنه مع قضية "جورج فلويد"
تحديد موعد مبدئي لمباريات اسود الرافدين في تصفيات المونديال
وزارة الشباب تشكل لجنة تحقيقية بشأن تعاطي المنشطات في منتخب رفع الأثقال
هذه هي اخلاقهم الوضيعة ... ضابط أردني ينتقم من نجم ريمونتادا اسود الرافدين بحبسه 3 أيام
وفاة باسل مهدي لاعب اسود الرافدين السابق ومساعد عمو بابا
شذراتٍ من حياة السيد المفكر الإسلامي الشهيد محمد باقر الصدر قدس. [الحلقة الثانية]
الأتحاد العراقي يتلقى اشعارا من الفيفا بتأجيل التصفيات الاسيوية المزدوجة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الرياضية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.75
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك