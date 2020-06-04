الصفحة الرياضية

وفاة مسؤول في وزارة الشباب والرياضة بسبب فيروس كورونا


أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الخميس، وفاة معاون مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة فالح عودة بعد تدهور حالته الصحية جراء اصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيان ان "وزارة الشباب والرياضة، تنعى بكل اسف وحسرة رحيل معاون مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة فالح عودة بعد تدهور حالته الصحية من جراء اصابته بفيروس كورونا ".

وأضافت "تلقت الاوساط الرياضية وموظفو وزارة الشباب والرياضة نبا وفاة عودة بمزيد من الالم، وبهذه المناسبة الحزينة، نعزي انفسنا وجميع محبي الفقيد واصدقائه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، رحمه الله برحمته الواسعة والهم اهله الصبر والسلوان واسكنه فسيح جنانه انه نعم المولى ونعم القدير.. انا لله وانا اليه راجعون".

تجدر الإشارة الى ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في العراق، بلغ 8840 حالة حتى مساء اليوم الخميس، فيما بلغت الوفيات 271 حالة.

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