اول لاعب عراقي يعلن تضامنه مع قضية "جورج فلويد"

اعرب لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي سولت ليك الأميركي، جستن ميرام، عن تضامنه مع الأميركي جورج فلويد، بعد وفاته في 25 آيار الماضي.

وتوفي فلويد في مدينة منيابولس، مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك أثناء تثبيته على الأرض بُغية اعتقاله من قبل شرطة المدينة، قام ضابط شرطة منيابولس "ديريك تشوفين" بالضغط على عنق فلويد لمنعه من الحركة أثناء الاعتقال لأكثر من سبع دقائق، وهو يردد "لا أستطيع التنفس".

ونشر ميرام عبر قصص حسابه الرسمي على "انستغرام" صورة سوداء كتب عليها "مسالة حياة السود" في إشارة الى تضامنه مع قضية فلويد.

وكان السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا" قد طالب بالتصفيق وليس العقوبة بحق لاعبي في الدوري الألماني الذين أعربوا عن تضامنهم مع المواطن الأميركي جورج فلويد الذي قضى على يد شرطة بلاده.