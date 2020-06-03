تحديد موعد مبدئي لمباريات اسود الرافدين في تصفيات المونديال

حدد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، موعداً مبدئياً لاستئناف مباريات تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ومن المقرر ان يواجه المنتخب الوطني نظيره منتخب هونغ كونغ في مباراته المقبلة بالتصفيات، حيث كان من المفترض ان تقام المباراة في شهر اذار الماضي، لكن تم تأجيل جميع المباريات في التصفيات بسبب جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن "أعضاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وافقوا، بالتصويت، على الموعد المقترح لاستئناف تصفيات كأس العالم 2022، المؤهلة أيضًا إلى كأس آسيا 2023، في تشرين الاول المقبل، بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا، خلال الاجتماع الذي عُقِدَ أمس عن بُعد".

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه "من المنتظر اعتماد المقترح خلال الاجتماع الذي يجمع لجنة المسابقات في الاتحاد القاري، ومجلس إدارة الاتحاد نفسه في 15 حزيران الجاري".

وأشارت المصادر إلى أنه "تم التصويت كذلك على لعب بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بنظام البطولة المجمَّعة، كل مجموعة في منطقة، ولعب الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب، على أن يتم طرح هذا الاقتراح اليوم ضمن الاجتماع الذي سيضم ممثلي الاتحادات المشاركة في دوري أبطال آسيا للتصويت عليه".

ويحتل اسود الرافدين صدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بعدما تغلب على هونغ كونغ وكمبدويا وإيران وتعادل مرتين امام البحرين.