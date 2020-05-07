الصفحة الرياضية

وزارة الشباب تشكل لجنة تحقيقية بشأن تعاطي المنشطات في منتخب رفع الأثقال


أعلن مدير عام دائرة الطب الرياضي والعلاج الطبيعي في وزارة الشباب والرياضة حيدر رحيم وهاب، الخميس، تشكيل الوزارة لجنة تقصي الحقائق في موضوع تعاطي المنشطات لعدد من لاعبي المنتخب العراقي برفع الاثقال.

وقال وهاب في بيان للوزارة ، إن "اللجنة باشرت عملها والتقت باللاعبين المتعاطين، فضلًا عن الملاك الاداري والمالي للاتحاد العراقي برفع الاثقال، لبحث أسباب التعاطي وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك، ثم رفع التوصيات إلى وزير الشباب والرياضة بشأن تقصير الجهة التي سببت هذه الانتكاسة في الاتحاد العراقي المركزي لرفع الأثقال".

من جانب آخر، أوضح وهاب أن "دائرة الطب الرياضي تعمل مع اللجنة العراقية لمكافحة المنشطات على هذا الملف ضمن المعايير الدولية"،

مؤكدا ان "مهام اللجنة تتضمن توعية ومراقبة وفحص اللاعبين عبر خطة سنوية تعد مسبقا، ويشارك فيها اعضاء من الملاكات الطبية للدائرة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية".

واضاف، انه "من خلال العمل الدوري للجنة العراقية لمكافحة المنشطات ثبت لدينا حالات تعاطي لعدد من اللاعبين ومن مختلف الاتحادات المركزية، وهناك متابعة للإجراءات التحقيقية مع لجنة ادارة النتائج التابعة لإقليم غرب اسيا لمكافحة المنشطات لإجراء التحقيقات واتخاذ العقوبات بحق اللاعب المتعاطي".

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