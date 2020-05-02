الصفحة الرياضية

هذه هي اخلاقهم الوضيعة ... ضابط أردني ينتقم من نجم ريمونتادا اسود الرافدين بحبسه 3 أيام


كشف نجم المنتخب الوطني السابق، رزاق فرحان، تفاصيل حبسه في العاصمة الأردنية عمان بعد زيارته لها عقب المباراة الشهيرة بين اسود الرافدين والأردن في نهائي دورة الحسين "البطولة العربية" لكرة القدم عام 1999.

وانتهت المواجهة حينها بفوز الأردن بركلات الترجيح، بعدما نجح اسود الرافدين بالعودة من بعيد وإدراك التعادل بعدما كان متأخراً بأربعة اهداف دون رد في "ريمونتادا" تاريخية.

وقال فرحان في حديث لبرنامج "3-1" والذي يعرض على قناة السومرية، "بعد سقوط بغداد عام 2003، كنت محترفاً في نادي الشارقة الاماراتي، حينها قررت العودة الى بغداد عن طريق الأردن".

وأضاف "حين وصلت ل‍مطار عمان الدولي، أبلغني ضابط في المطار بأني لن ادخل الى الأراضي الأردنية، قال لي: الست انت من سجل اهداف الرابع في الأردن؟، قلت له نعم لكن لماذا".

وأوضح بالقول، "ظننت منه انه يمزح، لكن بعدها كبل يداي وزجني بالسجن لثلاثة أيام ثم بعدها عدت الى العراق".

ويعرض برنامج "3-1" في تمام الساعة الـ12 منتصف الليل ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف، طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

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