الاتحاد الآسيوي يؤجل مباراة الشرطة أمام الأهلي السعودي بدوري الابطال بسبب كورونا

قرر الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، تأجيل مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا بسبب فايروس كورونا.

وكان من المقرر ان تقام المباراة يوم الاثنين المقبل على ملعب الجوهرة المشعة، إلا ان الاسيوي ابلغ إدارة الناديين بتأجيل المباراة.

وتأخر قرار التأجيل للمباراة بالنسبة الى المواجهات الاخرى، حيث توجه وفد الشرطة الى جدة صباح اليوم برحلة ترانزيت عبر العاصمة الأردنية عمان.

يذكر ان الاتحاد الاسيوي سيتخذ المزيد من قرارات التأجيل بسبب فايروس كورونا مطلع شهر اذار المقبل خلال اجتماعه في ماليزيا.