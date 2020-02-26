العراق يطالب رسمياً بنقل مباراته امام هونغ كونغ بسبب كورونا

أكد مدير شؤون الاتحاد العراقي لكرة القدم، احمد عباس، ان الاتحاد طالب الاتحاد الدولي "فيفا" بنقل مباراته رسمياً امام هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ومن المقرر ان تقام المباراة على ارض هونغ كونغ في الـ31 من شهر اذار المقبل لحساب الجولة الثامنة للتصفيات المزدوجة.وقال مدير شؤون اتحاد الكرة احمد عباس في مؤتمر صحفي اليوم وحضرته السومرية نيوز، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، خاطب نظيره الدولي من اجل نقل مباراة المنتخب الوطني من ارض هونغ كونغ بسبب مرض كورونا".

وأوضح أن "الاتحاد الدولي حتى اللحظة لم يغير مكان المباراة، بالتالي بادرنا نحن وبلغناه رسمياً كي تكون المباراة في ارض أخرى خاصة وان هونغ كونغ من الدول التي ينتشر فيها مرض كورونا بشكل كبير".

وتقول السلطات في هونغ كونغ إنها سجلت 69 إصابة مؤكدة بالفيروس في هونغ كونغ، إضافةً إلى موت ضحيتين حتى الآن.