القضاء يبحث مع عليوي وحمودي وحسن تعزيز عمل اللجنة الأولمبية

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع النائب عباس عليوي ورئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي ونائبه فلاح حسن، تعزيز عمل اللجنة الأولمبية ومسيرة الرياضة العراقية.

وذكر بيان عن مكتب زيدان ، ان الأخير "أستقبل اليوم في مكتبه رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي ورئيس اللجنة الأولمبية العراقية الكابتن رعد حمودي ونائب رئيس اللجنة الأولمبية العراقية الكابتن فلاح حسن".

وأوضح أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى بحث بالاجتماع مع السادة الضيوف تعزيز عمل اللجنة الأولمبية ومسيرة الرياضة العراقية".