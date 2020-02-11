الصفحة الرياضية

"فيفا" يوجه بتشكيل هيئة موقتة لإدارة الاتحاد العراقي


وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتشكيل هيئة مؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم لمدة 6 اشهر.

وأرسل "فيفا" اشعاراً الى اتحاد الكرة، بأن يتم تشكيل هيئة مؤقتة تضم خمسة اشخاص، يديرون اتحاد الكرة لمدة 6 أشهر، حيث سيقوم "فيفا" بإرسال وفد يعقد عدة لقاءات مع وزارة الشباب والرياضة وعمومية اتحاد كرة القدم قبل اختيار الاسماء.

وبعد انتهاء مدة الهيئة المؤقتة، ستجرى انتخابات جديدة للاتحاد العراقي لكرة القدم.

ويأتي هذا الاجراء من "فيفا" بعدما أرسل الاتحاد العراقي لكرة القدم، استقالة جماعية الى الاتحاد الدولي ضمن اطار الاتفاق المبرم مع النجم الدولي السابق عدنان درجال.

وكان درجال قد اتفق مع اتحاد الكرة بالتنازل عن القضايا التي رفعها ضد الاتحاد بالمحاكم المحلية والدولية، مقابل استقالة جميع أعضاء اتحاد الكرة.

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