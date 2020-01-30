فيفا يقبل استقالة اتحاد الكرة العراقي ويطالب بتسمية رئيس جديد

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على استقالة الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وكان اتحاد الكرة، قد اعلن استقالة جميع أعضائه وأرسلها الى الاتحاد الدولي.

وقال المحامي السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان إنه "طبقا لرسالة فيفا منذ يوم امس، اصبح رسميا رئيس ونائب رئيس الاتحاد واعضاء المكتب التنفيذي وامين السر اشخاص طبيعيين ولا يحق لهم ممارسة وظائفهم السابقة في الاتحاد".

وأضاف أن "فيفا طالب ابلاغه باسم الشخص وصفته القانونية وعنوانه الذي يدير الاتحاد في الوقت الراهن وهذا الشخص غير موجود. احتمال نتجمد الاسبوع القادم لعدم وجود شخص او هيئة رسمية يحق لها قانونيا ادارة الاتحاد".

ومن المؤمل ان يقوم الاتحاد بتشكيل هيئة مؤقتة لإجراء انتخابات جديدة.

وتاتي الاستقالة كتسوية لانهاء القضية القائمة بين اتحاد الكرة والنجم الدولي السابق عدنان درجال.