سعد قيس معلقاً على استقالة اتحاد الكرة: عاد الحق لأهله

ابدى النجم الدولي السابق سعد قيس، رأيه باستقالة الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وأعلن اتحاد الكرة، أمس الجمعة، استقالته الجماعية مقابل تنازل النجم الدولي السابق عدنان درجال، عن جميع القضايا في المحاكم العراقية ومحكمة النزاعات الرياضية الدولية "كاس".

ونشر قيس تغريدة على "تويتر"، قائلاً: "شئتم أم أبيتم فقد عاد الحق لأهله، مبروك درجال ولكل عراقي غيور وشريف وقف مع الحق ضد الباطل واليوم البداية الحقيقية لعودة الكرة العراقية لمسارها الصحيح وبعيدا عن المستطرقين وتحت قيادة ابنائها المخلصين".

وأضاف "شكرا لمن حفظ كرامته وانسحب ليترك المجال لمن هم أجدر لقيادة الكرة العراقية".

ومن المقرر ان تجتمع الهيئة العامة للاتحاد في الـ25 من كانون الثاني الجاري من اجل اعتماد هيئة إدارية مؤقتة تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة.