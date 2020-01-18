الصفحة الرياضية

وزير الشباب يصدر توضيحاً بشأن حدوث مشاكل مع عدد من الإعلاميين بأربيل


أكد وزير الشباب والرياضة احمد رياض، إن وسائل الإعلام تؤدي دورا كبيرا في نقل الحقيقية، وهي المرآة التي نستطيع من خلالها تقويم العمل والأداء، والإعلامي الرياضي شريك أساسي في النجاحات التي تتحقق محلياً وخارجياً.

وقال رياض في بيان، "إننا نحترم حرية التعبير والسعي للوصول الى المعلومة، لكن في نفس الوقت على الطرف الآخر إحترام حرية الآخرين، لا سيما الشخصيات المعنوية في المجتمع، إذ عندما يطالبنا أحدهم باحترام حريته وهو يؤدي عمله، عليه أيضاً إن يحترم حريتنا ونحن نؤدي عملنا، لتتحقق العدالة والمهنية لكلا الطرفين".

وأوضح الوزير إن "ما حدث في احد فنادق كردستان الذي كان يحتضن اجتماعاً لاتحاد كرة القدم مع الكابتن عدنان درجال، وما أثير بشأن حدوث مشاكل مع عدد من الإعلاميين لا يعدو أكثر من كونها مشادة كلامية أساسها تصوير لقطات كان من المفترض ألا يتم تصويرها"،

داعيا "المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين الى التأكد من المعلومة قبل إصدار بيانات الإدانة والاستماع إلى جميع الإطراف لتتحقق المهنية".

 

وختم قائلاً "لن نسمح بالتجاوز على إي إعلامي او صحفي ونرفض إي اعتداء عليهم".

 

 

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