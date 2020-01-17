اتحاد الكرة يستقيل مقابل "عفو رئاسي" وتنازل درجال عن جميع الشكاوى

وافق الاتحاد العراقي لكرة القدم، على الشروط التي وضعها النجم الدولي السابق عدنان درجال، وتقديم استقالة لجميع أعضائه.

وعقد الاتحاد اجتماعاً مع درجال بحضور حكومي تمثل بوزير الشباب والرياضة أحمد رياض ورئيس لجنة ااشباب والرياضة النيابية عباس عليوي بالإضافة إلى مستشار رئيس الوزراء اياد بنيان.

وخلال اجتماع الأمس، اشترط درجال استقالة جماعية لأعضاء اتحاد الكرة مقابل التنازل عن جميع القضايا التي رفعها درجال في محكمة النزاعات الرياضة الدولية "كاس" وكذلك في المحاكم العراقية بتهمة "تزوير" انتخابات اتحاد الكرة و"تزوير" النظام الأساسي لاتحاد الكرة.

وعقد الاتحاد اجتماعاً اليوم الجمعة، وتمخض عنه ما يلي:

اولاً: اتحاد الكرة يوافق على تقديم استقالة جماعية مقابل سحب وغلق كل القضايا المرفوعة في المحاكم العراقية وإغلاق هذا الملف نهائياً.

ثانياً: الاستقالة الجماعية مكفولة من قبل رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي، بشرط إصدار عفو رئاسي عن السجناء أمين سر الاتحاد صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير وإزالة التهمة من عضو لجنة العلاقات الدولية وليد طبرة والتنازل عن شكاوى عدنان درجال في المحاكم.

ثالثاً: نسخ الاستقالة ستكون بعهدة وضمان رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية ووزير الشباب والرياضة قبل إرسالها إلى فيفا.

رابعاً: ترك تحديد الأمور القادمة بعمل الاتحاد العراقي لكرة القدم وفق الآلية التي يقررها الفيفا ويتم احترامها بشكل كامل من قبل جميع الأطراف.

وسيصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بعد قليل بياناً رسمياً بهذا الصدد.