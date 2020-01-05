الصفحة الرياضية

صدور امر قبض بحق رئيس اتحاد الكرة ونائبه


اصدرت محكمة تحقيق الرصافة، امر قبض بحق رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار بتهمة التلاعب بالاوراق الاساسية للنظام الاساسي لاتحاد الكرة.

وبحسب المعلومات ، من مصدر قضائي، إن "محكمة تحقيق الرصافة، اصدرت امر قبص بحق رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود ونائبه علي جبار".

واوضح أن "مسعود ونائبه، متهمان بالتلاعب بالنظام الاساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم".

تجدر الاشارة الى ان القضية رفعها النجم الدولي السابق عدنان درجال ضد اتحاد الكرة، حيث كسب درجال الجولة الاولى بعدما قررت المحكمة حبس امين سر الاتحاد صباح رضا ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير بالحبس لعام واحد.

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