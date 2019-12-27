الصفحة الرياضية

وفاة النائب السابق لرئيس اللجنة الأولمبية


أعلنت اللجنة الأولمبية العراقية، اليوم الجمعة، وفاة النائب السابق لرئيس اللجنة الأولمبية، بشار مصطفى.

وذكرت اللجنة في بيان، "ينعى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية الفقيد الراحل النائب الاول السابق بشار مصطفى عثمان، الذي وافته المنية فجر اليوم الجمعة...سائلين الله العلي القدير ان يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

وكان مصطفى قد تسلم عدة مناصب رياضية منها رئاسة الاتحاد العراقي للملاكمة لأكثر من دورة انتخابية

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