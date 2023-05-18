القمم العربية ..قرارات لن تتحقق

قاسم الغراوي ||

شخصيا ومن خلال متابعاتي اخبار القمم العربية عموما وحتى التي تعقد في السعودية غدا لست متفائلا ببياناتها ومقرراتها .

ولكنني احاول أن اتطرق لجانبين فشلت الدول العربية واخفقت في تحقيقها

الأولى: الجانب الاقتصادي

الثاني : الجانب السياسي

الجانب الاقتصادي:

توجد للدول العربية مساحات شاسعة وثروات هائلة تلك هي مقدرات العالم العربي حين توصف بينما غالبية شعوبها تعيش الفاقة والفقر لغياب التكامل الاقتصادي والتنمية والتعاون والتخطيط حيث توجد 220 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة مع توفر الثروة الحيوانية والنفط والغاز والمياه بينما تتارجح الفجوة الغذائية بين 35 مليار دولار الى45 مليار دولار

وتتحدث منظمة الفاو عن معانات 53 مليون شخص عربي من انعدام الأمن الغذائي وازدادت بفعل وباء كورونا والسلة الغذائية أصبحت مهددة أكثر بفعل التغير المناخي وتأتي في الصدارة من الشعوب العربية سوريا ولبنان واليمن

يوجد عجز بالطاقة بنسبة55 بالمئة واما الديون تتجاوز 1,5 تريليون دولار

بانهيار البنوك الأمريكية منيت المؤسسات العربية بخسارة كبيرة .

الجانب السياسي ومقررات القمم :

سوف استعرض باختصار أبرز مقررات القمم العربية واترك لكم تقدير التراجع في مواقفها وتشتتها وضياع الحق الفلسطيني:

قمة لبنان 1956

القرار : دعم مصر في مواجهة العدوان الثلاثي ( بريطانيا ،فرنسا، إسرائيل )

ودعم الثورة الجزائرية .

قمة السودان 1967

شعار لاصلح ولامفاوضات ولا اعتراف باسرائيل.

قمة الجزائر 1973

التحرير الكامل للأراضي الفلسطينية ومواصلة استخدام النفط سلاحا في المعركة .

قمة العراق 1978

التمسك بقرارات مقاطعة إسرائيل.

نقل مقر الجامعة العربية من تونس إلى مصر .

مصر لم تشارك في القمة .

قمة الجزائر 1988

دعم الانتفاضة الفلسطينية .

قمة المغرب 1989

دعم الدولة الفلسطينية

قمة لبنان 2002

التاكيد على انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة سنة 1967 مقابل السلام .

قمة تونس 2004

إدانة إقامة الجدار الفاصل في الضفة الغربية

قمة الأردن 2017

الاستعداد لمصالحة تاريخية مع إسرائيل مقابل الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967

قمة تونس 2019

رفض القرار الأمريكي حول سيادة إسرائيل على الجولان .

قمة الجزائر 2022

التمسك بالسلام مع إسرائيل ودعم فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة .

الاستنتاجات :

_سلسلة من التنازلات قدمتها الدول العربية في قممها لاعداءها وضياع حقوق الشعب الفلسطيني .

_عدم اتخاذ قرارات شجاعة وقوية تحفظ كرامة العرب وتعزز موقف القضية الفلسطينية وتنتزع حقوقها.

_الاكتفاء بالبيانات الختامية الإنشائية دون فائدة مرجوة أو تحقيق أهداف القمة .

_التراجع الواضح في العلاقات العربية وتوترها والتامر العربي العربي والتدخل في الشؤون الداخلية العربية .

_عدم نضوج رؤية الانظمة العربية لما يحيط بها من مخاطر واتجاه بعض الدول العربية نحو التطبيع بعد ان كانت شعارات محاربة الصهاينه في الصدارة .

غياب الخطاب القومي العربي الإسلامي وفقدان بوصلة القيادة الشاملة للعرب وتوحيد الرؤيا تجاه المخاطر الامنية والاقتصادية وإهمال الشعوب العربية والسماح بالانفتاح السلبي لشعوبنا تجاه الغرب .

اكتفي بهذا القدر وبامكانكم ايها السادة أن تصيغون البيان الختامي للقمة واذكركم بفقرة مضافة للبيان ؛

القمة العربية ترحب بعودة سوريا إلى الحضن العربي ( البائس).

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